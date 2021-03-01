Son dakika haber... Sakarya, Düzce ve Karabük'te kısıtlamayı ihlal eden 540 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haber... Sakarya, Düzce ve Karabük'te kısıtlamayı ihlal eden 540 kişiye para cezası verildi

01.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:14
Son dakika haber... Sakarya, Düzce ve Karabük'te kısıtlamayı ihlal eden 540 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberi: Sakarya, Düzce ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 540 kişiye para cezası uygulandı.

Sakarya, Düzce ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 540 kişiye para cezası uygulandı.

Sakarya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın önlemleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, hafta içi 217, hafta sonu 256 kişi olmak üzere kısıtlama ihlali yapan 473 kişiye 624 bin 549 lira ceza kesti.

Düzce

Düzce'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ekiplerce denetimler yapıldı.

Dışarıda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol eden polis ekipleri, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 42 kişiye 132 bin 300 lira idari para cezası uyguladı.

Karabük

Karabük'te, polis ve jandarma ekiplerince hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında kısıtlamayı ihlal eden 25 kişiye 22 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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