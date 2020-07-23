Son dakika haber | Sakarya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı Bir son dakika haberine göre Sakarya'da tarım aracı ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da tarım aracı ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaali ilçesindeki adreslerden 2 tırpan motoru ve 2 motosiklet hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin A.Ç. (22), S.Y. (22), S.M.R. (22) ve Y.M.Ö. (21) olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA