Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kentte operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.T. ve K.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve 1020 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Sakarya, Güncel, Haberler

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