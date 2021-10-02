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Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 300 gram uyuşturucu madde ile kenevir bitkisi ele geçirildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yaklaşık 300 gram uyuşturucu madde ile kenevir bitkisi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda, narkotik köpeklerin katılımıyla arama yapıldı.

Adreslerde toplamda yaklaşık 300 gram uyuşturucu madde ile kenevir bitkileri ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği adreslerde bulunan şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
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