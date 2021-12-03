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Son dakika haber! Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Konuyla alakalı gözaltına alınan 65 şüpheliden, 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin Kasım ayında düzenledikleri operasyonların bilançosu açıklandı. Rapora göre, Sakarya genelinde onlarca adrese farklı tarihlerde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen 47 operasyonel faaliyette 65 şüpheli yakalandı. 32 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 32 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ve 1 şüpheliye ise 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Operasyonlarda; 64 kilo 717 gram skunk, 353 adet extacy uyuşturucu hap, 15 kilo 177 gram esrar, 1 kilo 691 gram metamfetamin, 120 gram bonzai, 70 adet kırmızı-yeşil reçeteli ilaç, 26 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca yapılan ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında da 1 tabanca, 1 tüfek, 22 adet fişek ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, narkotik suçlar kapsamında aranması olan 13 şüpheli de yakalanarak adli işlemler neticesinde ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA

Son dakika haber! Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

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