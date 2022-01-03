Son dakika haber: Sakarya'da trafikte sıkışan hamile kadın yunusların eskortluğunda hastaneye yetiştirildi - Haberler
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Son dakika haber: Sakarya'da trafikte sıkışan hamile kadın yunusların eskortluğunda hastaneye yetiştirildi

Son dakika haber: Sakarya'da trafikte sıkışan hamile kadın yunusların eskortluğunda hastaneye yetiştirildi
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde doğum sancısı tutan kadın, yoğun trafik nedeniyle yunus polislerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde doğum sancısı tutan kadın, yoğun trafik nedeniyle yunus polislerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Serdivan'da yaşayan Mert Atalay, doğum sancısı tutan eşini, yoğun trafik yüzünden hastaneye yetiştirmekte zorlanınca yunus ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekiplerinin siren çalarak eskortluk ettiği çift, hastaneye yetiştirildi.

Hızla doğuma alınan anne, "Atlas" ismi verilen erkek bebek dünyaya getirdi.

Büyük mutluluk yaşayan baba Mert Atalay, doğumun ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yunus ekiplerine teşekkür etti.

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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