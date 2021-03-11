Son dakika haber... Sakarya'da TCDD'nin hurdaya ayırdığı iki vagon yandı
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Son dakika haber... Sakarya'da TCDD'nin hurdaya ayırdığı iki vagon yandı

11.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:28
Son dakika haber... Sakarya'da TCDD'nin hurdaya ayırdığı iki vagon yandı

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) hurdaya ayırdığı vagonların olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) hurdaya ayırdığı vagonların olduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde TCDD'ye ait hurdaya ayrılmak üzere parkta bekletilen tren vagonlarında henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altın alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında iki vagonun tamamen yandığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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