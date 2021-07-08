Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
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Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sel felaketinin ardından ekipler seferber oldu.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sel felaketinin ardından ekipler seferber oldu. Hasar gören su ve elektrik hatları onarılmaya çalışılırken, dere yatağı içerisinde temizlik çalışması yapıldı.

Dün, Akyazı ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle derenin taşması sonucu sel sularına kapılan 78 yaşındaki Sami Özkul yaşamını yitirdi. AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Sami Özkul'un cenazesi olay yerinden 2,5 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Sami Özkul'un cenazesi bugün köy mezarlığında toprağa verilecek.

Bugün sabah erken saatlerde Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesi'ne gelen görevliler hasar tespit çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yeniden su baskını yaşanmasını engellemek için dere yatağında su akışını engelleyen büyük kaya ve odun parçalarını temizlemeye başladı. Hasar gören su ve elektrik hatlarının onarımı için ise çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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