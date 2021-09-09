Son dakika haber | Sakarya'da polis aracının çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Sakarya'da polis aracının çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber | Sakarya'da polis aracının çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Erenler ilçesinde, polis aracının çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, polis aracının çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Ali Dilmen Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Furkan Murat G'ye (14), bisikletiyle okuluna giderken Yeni Mahalle Topça Katlı Kavşağı ile Karasu Caddesi'nin birleştiği noktada polis aracı çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi araçtaki polisler yaptı.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Murat G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü polis memuru gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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