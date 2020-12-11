Son dakika haber... Sakarya'da patpat kazası: 7 yaralı

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesi Şehit Ahmet Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan patpat devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce kazada yaralana O.K., Ö.F.B., Y.E.D., H.O., S.T., M.K. ve M.Ö. isimli 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı