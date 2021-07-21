Son dakika haber: Sakarya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Sakarya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: Sakarya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kazımiye Mahallesi yolunda Mahir Bahadır yönetimindeki 34 HE 8003 plakalı otomobil, çocuk Mert Ali Bahadır'ın kontak anahtarını çıkarmasıyla direksiyonu kilitlenerek yaklaşık 700 metrelik şarampole devrildi.

Sürücü Mahir Bahadır, eşi Erraha Sirco ve çocuğu Mert Ali Bahadır araçtan fırlarken olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 yaralı, ekiplerce halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Baba Mahir (40), anne Erraha Sirco (36) ve çocukları Mert Ali Bahadır (3) önce Pamukova Devlet Hastanesine, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Son dakika haber: Sakarya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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