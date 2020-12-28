Son dakika haber! Sakarya'da öğretmenler okullarını yüz yüze eğitime hazır hale getiriyor

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim veren öğretmenler, arta kalan zamanlarda okullarında başlatılan tadilat çalışmalarına destek oluyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim veren öğretmenler, arta kalan zamanlarda okullarında başlatılan tadilat çalışmalarına destek oluyor.

İlçede görevli gönüllü öğretmenler, uzaktan eğitimden kalan arta zamanlarını okullarının eksikliklerini gidererek geçiriyor.

Okulları için gerekli malzemeleri temin eden öğretmenler, öğrencilerinin daha iyi ortamda eğitim alabilmesi için okul idarecileriyle okulun duvarlarını boyuyor.

Bozuk sıra ve masaları da tamir eden gönüllü öğretmenler, okulu yüz yüze eğitime hazır hale getirmek için fedakarca çalışıyor.

Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle uzun süredir ayrı kaldıkları öğrencileri için kolları sıvadıklarını belirterek "Yüz yüze eğitime ara verilen bu süreçte okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz uzaktan eğitimden arta kalan zamanda fedakarca okullarındaki tadilatlara yardımcı oluyorlar." dedi.

Birçok okulda sıraların zımparalanıp verniklendiğini anlatan Demir, "Okullarımızın boya işlemlerini de yapıyoruz. Diğer eksik kalan işleri de yapacağız. Bu çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş