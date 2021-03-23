Son dakika haberleri... Sakarya'da atölyede çıkan yangın 4 dükkana sıçradı
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Son dakika haberleri... Sakarya'da atölyede çıkan yangın 4 dükkana sıçradı

23.03.2021 02:43 | Son Güncelleme: 23.03.2021 02:53

Son dakika haberine göre Sakarya'da atölyede çıkan yangın 4 dükkana sıçradıSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısı içerisindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın etrafındaki 4 dükkana sıçradı.

Sakarya'da atölyede çıkan yangın 4 dükkana sıçradı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısı içerisindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın etrafındaki 4 dükkana sıçradı. İtfaiye ekipleri 5 iş yerini saran yangını bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Serdivan İstiklal Mahallesi ASEM Mobilyacılar Çarşısı 398 Sokak'ta saat 00.15 sıralarında bir mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın alarmının çalışması sonucu bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki 4 dükkana sıçradı. İş yerleri ve depolarındaki mobilya, ahşap, plastik ve tiner gibi yanıcı maddelerin alev almasıyla büyüyen yangının kontrol altına alınabilmesi için Arifiye, Akyazı, Sapanca ve Hendek ilçelerinden bölgeye takviye ekipler sevk edildi. 14 itfaiye aracı ve 36 itfaiyecinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu 5 iş yerini etkileyen yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberleri... Sakarya'da atölyede çıkan yangın 4 dükkana sıçradı
Son dakika haberleri... Sakarya'da atölyede çıkan yangın 4 dükkana sıçradı
Son dakika haberleri... Sakarya'da atölyede çıkan yangın 4 dükkana sıçradı
Son dakika haberleri... Sakarya'da atölyede çıkan yangın 4 dükkana sıçradı
Son dakika haberleri... Sakarya'da atölyede çıkan yangın 4 dükkana sıçradı
Son dakika haberleri... Sakarya'da atölyede çıkan yangın 4 dükkana sıçradı
Son dakika haberleri... Sakarya'da atölyede çıkan yangın 4 dükkana sıçradı
Son dakika haberleri... Sakarya'da atölyede çıkan yangın 4 dükkana sıçradı
Son dakika haberleri... Sakarya'da atölyede çıkan yangın 4 dükkana sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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