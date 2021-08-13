Son dakika haber... Sakarya'da mahallelerin dayanışmasıyla toplanan 3 tır yardım Antalya'daki yangınzedelere gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Sakarya'da mahallelerin dayanışmasıyla toplanan 3 tır yardım Antalya'daki yangınzedelere gönderildi

Son dakika haber... Sakarya'da mahallelerin dayanışmasıyla toplanan 3 tır yardım Antalya'daki yangınzedelere gönderildi
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki mahallenin sakinleri, topladıkları 3 tır yardım malzemesini yangınların etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki mahallenin sakinleri, topladıkları 3 tır yardım malzemesini yangınların etkili olduğu Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderdi.

Tepetarla ve Karapınar mahallelerinin muhtarlıkları öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında 3 tır dolusu temel gıda ve hayvan yemlerinden oluşan yardım toplandı.

Tepetarla Mahallesi muhtarı Hasan Tabiloğlu, gazetecilere, "Başlattığımız kampanyaya çevre mahallelerden de destek geldi. İki gün arayla iki tır dolusu yardım malzemesi gönderdik. Bir gün sonra da üçüncü tırı göndereceğiz." dedi.

Manavgat ilçesinin köy muhtarlarıyla görüştüklerini ve ihtiyaçları olan malzemeleri gönderdiklerini anlatan Tabiloğlu, "Biz köylüyüz ve köylünün halinden anlarız. Giyim, gıda ve insani malzemelerin yanı sıra hayvan yemi, saman ve yonca ihtiyacı var. Biz bu ihtiyaca destek olduk." diye konuştu.

Tabiloğlu, yardımların ulaştırılması için araç temininde destek olan Karasu Tır Kooperatifi Başkanı Ahmet Likos'a teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Karapınar Mahallesi muhtarı Oğuzhan Öztürk de "Mahalle sakinlerimiz, elinden gelen desteği verdi. Dileriz yerine ulaşır. Devletimiz de hassas davrandı ve gerektiği yardımı yaptı ama biz de köylü olarak köylümüzün arkasındayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında
Ağır ceza mahkemesi hakimi, yargıladığı sanıkla içki masasında
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya ve Muğla'da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Demir Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Yusuf Güney Süreyya Yalçın Murat Dalkılıç
Spor Muslera Aytaç Kara Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Sakarya'da mahallelerin dayanışmasıyla toplanan 3 tır yardım Antalya'daki yangınzedelere gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:41:45. #1.16#

title