Son Dakika | Evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Son Dakika | Evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

25.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:43

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çaybaşı Fuadiye Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Jandarmanın olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Son Dakika | Evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son Dakika | Evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son Dakika | Evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son Dakika | Evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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