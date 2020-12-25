Son Dakika | Evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çaybaşı Fuadiye Mahallesi'ndeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Jandarmanın olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı