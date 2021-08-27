Son dakika haber! Sakarya'da denizde hareketsiz bulunan çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Sakarya'da denizde hareketsiz bulunan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber! Sakarya'da denizde hareketsiz bulunan çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kıyıya yakın mesafede denizde hareketsiz halde bulunan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kıyıya yakın mesafede denizde hareketsiz halde bulunan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 13. kuledeki can kurtaran ekiplerinin yanına gelen 3 çocuk, sahile birlikte geldikleri 12 yaşındaki ağabeylerinin kaybolduğunu söyledi.

Ekiplerin çevrede yaptıkları aramalarda sonuca ulaşılamayınca jet ski ile denizde çalışma gerçekleştirildi.

Kıyıya yakın mesafede suyun altında hareketsiz halde bulunan çocuğa ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Bu arada çocukların, ailelerinin haberi olmadan yüzmek için sahile geldikleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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