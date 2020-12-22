Son dakika haber | Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

22.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:09
Son dakika haber | Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi bulunan Irak uyruklu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile Suriyeli kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ele geçirildi.

Emniyete getirilen 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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