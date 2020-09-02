Son dakika haber | Sakarya'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı
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Son dakika haber | Sakarya'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Son dakika haber | Sakarya'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı
02.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 02.09.2020 11:23

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine F.N'yi Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.N, tutuklandı.

Öte yandan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen mağdurun ifadelerinin yer aldığı bazı haber siteleri hakkında "soruşturmanın gizliliğinin ihlali" suçundan işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

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