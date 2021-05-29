Son dakika haber! Sakarya'da bir kişi silahın kazara ateş alması sonucu öldü
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Son dakika haber! Sakarya'da bir kişi silahın kazara ateş alması sonucu öldü

Son dakika haber! Sakarya'da bir kişi silahın kazara ateş alması sonucu öldü
Anadolu Ajansı / Gürkan Özer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Köprübaşı Mahallesi'ndeki bağ evinde arkadaşıyla bir araya gelen T.Ç'nin masadan incelemek için aldığı silahı kazara ateş aldı.

Silahtan çıkan mermi T.Ç'nin yanında bulunan Ramazan Günaydın'ın yüzüne isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Günaydın, buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Günaydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.Ç'nin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer

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