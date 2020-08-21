Son dakika haber: Sakarya'da benzin bidonunun patlaması sonucu iki sebze serası yandı Son dakika haberine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sebze seralarının yanındaki kulübede bulunan benzin bidonun patlaması sonucu iki sebze serası yandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sebze seralarının yanındaki kulübede bulunan benzin bidonun patlaması sonucu iki sebze serası yandı. Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Çardak Sokak'ta İbrahim Karagöz'e ait sera bahçesinin içinde bulunan kulübede, seraları sulamak için kullanılan motorun yanında bulunan benzin bidonu patladı. Patlamanın etkisi ile kulübede çıkan yangın, sebze seralarına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında iki adet sebze serası ve kulübe kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA