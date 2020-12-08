Son dakika haber! Sakarya'da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 4 yaralı
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Son dakika haber! Sakarya'da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 4 yaralı

08.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:17
Son dakika haber! Sakarya'da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 4 yaralı

Son dakika haber... Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir işyerinde meydana gelen ve aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir işyerinde meydana gelen ve aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahipleri ile karşı grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen tartışmada silahlar karşılıklı ateşlendi. Olayda iş yeri sahibi E.G. ile iş yerine gelen F.S., M.Y. ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandılar. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Son dakika haber! Sakarya'da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 4 yaralı
Son dakika haber! Sakarya'da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 4 yaralı
Son dakika haber! Sakarya'da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 4 yaralı
Son dakika haber! Sakarya'da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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