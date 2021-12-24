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Son dakika haber! Saimbeyli'de pazarcı esnafının ürünleri yangında kül oldu

Son dakika haber! Saimbeyli'de pazarcı esnafının ürünleri yangında kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde pazarcılık yapan çiftin evlerinin deposundaki giysiler çıkan yangında küle döndü.

SAİMBEYLİ, ADANA (İHA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde pazarcılık yapan çiftin evlerinin deposundaki giysiler çıkan yangında küle döndü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde odun almak için evlerinin altındaki depoya inen İclal Yıldıran, içerde çıkan yangını fark edince eşi Şahin Yıldıran'ı haber verdi. Kendi imkanlarıyla müdahale etmelerine rağmen 1 yıllık emeklerinin küle dönmekten kurtaramadıklarını anlatan İclal Yıldıran, zararlarının yaklaşık 20 bin lira olduğunu söyledi. - ADANA

Son dakika haber! Saimbeyli'de pazarcı esnafının ürünleri yangında kül oldu

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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