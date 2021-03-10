MUĞLA Sahte sertifika şebekesine operasyon 8 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MUĞLA Sahte sertifika şebekesine operasyon 8 gözaltı

10.03.2021 21:06 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:22

Sahte sertifika şebekesine operasyon: 8 gözaltıMUĞLA'ın Köyceğiz ilçesinde, polis ekiplerince resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Sahte sertifika şebekesine operasyon: 8 gözaltı

MUĞLA'ın Köyceğiz ilçesinde, polis ekiplerince resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir villada sözde farklı alanlarda eğitim verilip, gelen kursiyerlere sahte sertifika ve ustalık belgesi düzenlendiği, resmi belgede sahtecilik-dolandırıcılık suçlarının gerçekleştiği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin, yaptığı takibin ardından 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 1 iş yeri, 2 ev, 2 araçta yapılan aramalarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, kantin işletmeciliği, bilgisayar programcılığı, emlak danışmanlığı, aşçılık, çocuk gelişimi, müteahhitlik,halkla ilişkiler, sigortacılık, oto alım satım ve ilişki ve evlilik danışmanlığı eğitimi adı altında çok sayıda sahte sertifika düzenledikleri ortaya çıktı. Ayrıca operasyonda, 81 sahte sertifika, 15 telefon, 4'ü dizüstü, 2'si tablet 6 bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 48 fişek, 'takoz' olarak tabir edilen araç takip cihazı, 2 fotoğraf makinesi ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MUĞLA Sahte sertifika şebekesine operasyon 8 gözaltı
MUĞLA Sahte sertifika şebekesine operasyon 8 gözaltı
MUĞLA Sahte sertifika şebekesine operasyon 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şevket Çoruh Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MUĞLA Sahte sertifika şebekesine operasyon 8 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 21:23:39. #1.16#
title