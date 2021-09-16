Son dakika haber: SAHTE KOVİD-19 TEST RAPORU SATAN ŞEBEKEYE 2. KEZ OPERASYON - Haberler
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Son dakika haber: SAHTE KOVİD-19 TEST RAPORU SATAN ŞEBEKEYE 2. KEZ OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İstanbul'da Kovid-19 sahte negatif test sonucu belgesi satan şebekeye 2. kez operasyon düzenlendi.

İstanbul'da Kovid-19 sahte negatif test sonucu belgesi satan şebekeye 2. kez operasyon düzenlendi. Önceki gün düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda sahte negatif belgesi, sürüntü çubuğu, PCR testi ele geçirildi. Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. 24 Şubat'ta yine aynı şebekeye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Son dakika haber: SAHTE KOVİD-19 TEST RAPORU SATAN ŞEBEKEYE 2. KEZ OPERASYON

Son dakika haber: SAHTE KOVİD-19 TEST RAPORU SATAN ŞEBEKEYE 2. KEZ OPERASYON

Son dakika haber: SAHTE KOVİD-19 TEST RAPORU SATAN ŞEBEKEYE 2. KEZ OPERASYON

Son dakika haber: SAHTE KOVİD-19 TEST RAPORU SATAN ŞEBEKEYE 2. KEZ OPERASYON
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: SAHTE KOVİD-19 TEST RAPORU SATAN ŞEBEKEYE 2. KEZ OPERASYON - Haberler
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