Son dakika haber | Sahte kimliklerle 100 bin liralık vurgun yapan şebeke üyeleri adliyede
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Son dakika haber | Sahte kimliklerle 100 bin liralık vurgun yapan şebeke üyeleri adliyede

Son dakika gelişmesine göre İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nün, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kartlar ile internet üzerinden 100 bin lira alışveriş yapan şebekeye yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber | Sahte kimliklerle 100 bin liralık vurgun yapan şebeke üyeleri adliyede
09.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:39

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nün, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kartlar ile internet üzerinden 100 bin lira alışveriş yapan şebekeye yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte ve başkalarına ait kimlikleri kullanarak kredi kartı çıkartan ve bu kredi kartları ile internet siteleri üzerinden yüklü miktarda elektronik eşya alan şebekeyi tespit etti. Şebekenin ayrıca banka ATM'lerinden bir miktar nakit para ve kredi çektiği tespit edildi. Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, mahkeme kararı ile İzmir ve Aydın'daki toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki ayrı suçtan aranması bulunan D.G. isimli şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, şebekenin yaptıkları işlemler ile 100 bin TL'lik haksız kazanç sağladığı öğrenildi. Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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