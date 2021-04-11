Son dakika haber | Sahte ihbarda bulundular, polise sürpriz yaptılar
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Son dakika haber | Sahte ihbarda bulundular, polise sürpriz yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Sahte ihbarda bulundular, polise sürpriz yaptılar

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta bir esnaf ve çalışanları, Polis Haftası'nı kutlamak için sahte kavga ihbarında bulundu.

Sivas'ta bir esnaf ve çalışanları, Polis Haftası'nı kutlamak için sahte kavga ihbarında bulundu. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri yapılan sürprizle neye uğradıklarını şaşırdı.

Sivas'ta Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde tantuni satışı yapan bir esnaf ve çalışanları, 5-11 Nisan Polis Haftası'nı kutlamak için polise sahte kavga ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdığı sırada yapılan sürprizi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Esnaf ve çalışanları, polis ekiplerine özel pasta yaptırıp saz ve alkışlar eşliğinde ikramda bulundu. Vatandaşlar da alkışlarla kutlamaya destek verdi.

Tantuni satışı yapılan işletmenin sahibi Yunus Emre Bellek, Polis Haftası sebebiyle polis ekiplerine sürpriz yaptıklarını ifade ederek, "Polise sahte kavga ihbarında bulunduk. Onlar da hemen olay yerine geldiler. Onlara saz eşliğinde güzel bir kutlama yaptık. Onlar da bize teşekkür ettiler. Bu zorlu pandemi sürecinde gece gündüz demeden halkımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için gayret gösteriyorlar. Bizim yanımızda, halkımızın yanında olan bütün polis teşkilatına teşekkür ederiz" dedi. - SİVAS

Son dakika haber | Sahte ihbarda bulundular, polise sürpriz yaptılar
Son dakika haber | Sahte ihbarda bulundular, polise sürpriz yaptılar
Son dakika haber | Sahte ihbarda bulundular, polise sürpriz yaptılar
Son dakika haber | Sahte ihbarda bulundular, polise sürpriz yaptılar
Son dakika haber | Sahte ihbarda bulundular, polise sürpriz yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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