Son dakika haber! Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 7 kişi öldü (3)

Son dakika habere göre Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran ve aralarında olayın şüphelilerinin de bulunduğu 11 kişiden 7'si öldü.