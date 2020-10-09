Son dakika haber! Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 7 kişi öldü (3)
09.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:43
Son dakika habere göre Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran ve aralarında olayın şüphelilerinin de bulunduğu 11 kişiden 7'si öldü.
Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran ve aralarında olayın şüphelilerinin de bulunduğu 11 kişiden 7'si öldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen