Son dakika haber: Sahte ehliyetle trafiğe çıkan sürücü polis denetimine takıldı
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Son dakika haber: Sahte ehliyetle trafiğe çıkan sürücü polis denetimine takıldı

12.02.2021 10:24 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:28
Son dakika haber: Sahte ehliyetle trafiğe çıkan sürücü polis denetimine takıldı

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da trafik polisleri, sahte ehliyetle araç kullanan Suriye uyruklu Ali D.'ye cezai işlem uyguladı.

ADANA'da trafik polisleri, sahte ehliyetle araç kullanan Suriye uyruklu Ali D.'ye cezai işlem uyguladı. Ali D., ehliyeti 200 TL'ye İstanbul'dan aldığını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda yaptıkları denetimde, durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Ekipler, Suriye uyruklu sürücü Ali D.'nin sahte ehliyetle trafiğe çıktığını belirledi. Ali D., ehliyeti İstanbul'dan 200 TL'ye aldığını öne sürdü. Polis, sürücü hakkında ehliyetsiz ve yetki belgesiz araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.


Son dakika haber: Sahte ehliyetle trafiğe çıkan sürücü polis denetimine takıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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