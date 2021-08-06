Sahil Güvenlik Komutanlığı yangın ile mücadele ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, gece gündüz demeden deniz ve hava unsurları ile yangın bölgelerinde çalışmaya devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, gece gündüz demeden deniz ve hava unsurları ile yangın bölgelerinde çalışmaya devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 29 Temmuz-05 Ağustos 2021 tarihleri arasında 7 günde tam 8.326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak denizden güvenli bölgelere tahliye ettiği bildirildi.

Tahliye çalışmalarında 28 adet farklı türde hayvanı da yangın bölgelerinden tahliye eden Komutanlık, yangın söndürme çalışmalarına tüm gücüyle destek olmaya devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 03 Ağustos 2021 tarihinde sosyal medya hesaplarında 520 personel, 1 Sahil Güvenlik Korveti, 26 Sahil Güvenlik Botu, 3 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verdiğini duyurmuştu.

Denizlerin emniyet ve güvenliğinden sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, meydana gelen orman yangınları nedeniyle yerleşim bölgelerindeki vatandaşları tahliye etmek üzere bölgeyi tarayarak yardıma ihtiyacı olan vatandaşların ve yangında çaresizce kurtarılmayı bekleyen hayvanların tahliyelerini gerçekleştiriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla Milas'ta bulunan Kemerköy Termik Santraline sıçrayan yangın nedeniyle santral çalışanlarının ve bölgedeki vatandaşların güvenlik amacıyla tahliye edilmesi faaliyetinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücadele verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri ile Sahil Güvenlik Botlarının yoğun çabaları neticesinde termik santral çalışanları ve vatandaşların tahliyeleri gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik personeli kendi gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra bölgede bulunan balıkçı ve tur tekneleri ile tahliyelerin gerçekleştirilmesini de koordine ediyor. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla da koordineler aralıksız sürdürülüyor. Sahil Güvenlik personeli bu tahliyeler sırasında yaralanan ve tıbbi yardıma ihtiyacı olan kişilerin zaman kaybetmeksizin sağlık kuruluşlarına intikalinin sağlanması maksadıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile koordine kuruyor. Limana intikal eder etmez 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı