Son Dakika | Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter desteği
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Son Dakika | Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, selde mahsur kalan vatandaşları helikopter ile güvenli bölgelere tahliye ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, selde mahsur kalan vatandaşları helikopter ile güvenli bölgelere tahliye ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter ile yardım edildiğini bildirdi. Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Sinop ili Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızın Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından güvenli bölgelere tahliye çalışmalarına devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Son Dakika | Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter desteği
Son Dakika | Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter desteği
Son Dakika | Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter desteği
Son Dakika | Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan selde mahsur kalan vatandaşlara helikopter desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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