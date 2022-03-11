Son dakika haber | Sağlıkta rüşvet operasyonunda 67 şüpheli adliyede (2) - Haberler

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Son dakika haber | Sağlıkta rüşvet operasyonunda 67 şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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Son dakika haber | Sağlıkta rüşvet operasyonunda 67 şüpheli adliyede (2)

Son dakika haberi: 51 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 93 kişiden 26'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 67 kişi ise adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ (DHA) - 51 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 93 kişiden 26'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 67 kişi ise adliyeye sevk edildi. 67 kişiden 10'u ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 57 kişiden 2 kişi hakkında ev hapsi kararı, 4 kişi hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilirken, 51 kişi ise tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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