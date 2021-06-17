Son dakika haberleri: Sağlık personeline hastanede yumruklu saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Sağlık personeline hastanede yumruklu saldırı

Son dakika haberleri: Sağlık personeline hastanede yumruklu saldırı
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Sağlık personeline hastanede yumruklu saldırı Sağlık personeli hastanede hasta yakını tarafından darp edildi Samsun'da bir sağlık personeli hastanede hasta yakını tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak yaralandı.

Sağlık personeline hastanede yumruklu saldırı

Sağlık personeli hastanede hasta yakını tarafından darp edildi

SAMSUN - Samsun'da bir sağlık personeli hastanede hasta yakını tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin palyatif servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fıtık ameliyatı olan ve 3 gündür hastanede tedavi gören Ö.A.'nıntaburcu olmasına karar verildi. Bu sırada sağlık memuru Hamza D.Ö.A.'ya pansuman yaptığı sırada Ö.A. pansuman bandının canını yaktığını ileri sürüp tepki gösterdi. Bu sırada hasta Ö.A.'nın oğlu T.A.'nın(27), sağlık memuru Hamza D.'nin yüzüne yumruk attığı iddia edildi. Yüzünden ve kolundan yaralanan sağlık memuru Hamza D. görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Hamza D.'ye 7 gün iş göremez raporu verildi.

T.A. ise İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Sağlık personeline hastanede yumruklu saldırı
Son dakika haberleri: Sağlık personeline hastanede yumruklu saldırı
Son dakika haberleri: Sağlık personeline hastanede yumruklu saldırı
Son dakika haberleri: Sağlık personeline hastanede yumruklu saldırı
Son dakika haberleri: Sağlık personeline hastanede yumruklu saldırı
Son dakika haberleri: Sağlık personeline hastanede yumruklu saldırı
Son dakika haberleri: Sağlık personeline hastanede yumruklu saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Roland Garros Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Sağlık personeline hastanede yumruklu saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 14:24:04. #1.16#

title