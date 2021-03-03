Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına saldırı davasında sanıklara, hastane çevresine yaklaşmama adli kontrolü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına saldırı davasında sanıklara, hastane çevresine yaklaşmama adli kontrolü

03.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:51
Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına saldırı davasında sanıklara, hastane çevresine yaklaşmama adli kontrolü

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

ANKARA'da, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 2 sanığın 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartını 'haftada bir gün imza atma', 3 sanığın 'haftada bir gün imza atma' adli kontrol şartını da 'Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine 100 metreden fazla yaklaşmama' adli kontrol şartına çevirdi.

Geçen yıl 21 Eylül'de silahlı kavgada kardeşi Fırat ile birlikte yaralanan Ahmet Özel, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede Fırat Özel ve Ahmet Özel'i görmek isteyen yakınları, hastane çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanları kapıyı kapatıp, arkasında barikat kurarak korunmaya çalıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden Soykan Kamay ve Muhammed Devran Özel tutuklanırken, Fırat Öztaş, Yasin Özel ve Mehmet Sadık Özel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SANIKLAR İLK CELSEDE TAHLİYE EDİLDİSavcının hazırladığı iddianame ile 5 kişi hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 34'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ilk celsesinde sanıklar Soykan Kamay ile Muhammed Devran Özel 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Davanın bugün görülen 2'nci celsesine tutuksuz sanıklar, Muhammed Devran Özel, Soykan Kamay, Yasin Özel ile Fırat Öztaş katılırken, sanık Mehmet Sadık Özel, sağlık problemlerini gerekçe göstererek katılmadı.ZARAR 2 BİN LİRAMahkeme, Sağlık Bakanlığı vekilinin olaylar sırasında hastanede meydana gelen hasarın 2 bin TL olduğu yönünde dosyaya rapor sunduğunu belirtti. Söz alan sanık ve avukatları zararı karşılayacaklarını belirtti. Dosyaya giren evrakların okunmasının ardından tekrar söz verilen sanıklar Soykan Kamay ile Muhammed Devran Özel, maddi durumlarının iyi olmadığını, 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartı nedeniyle çalışamadıklarını, zararı karşılayabilmek için çalışmaları gerektiğine belirterek, adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatları da zararı karşılayacaklarını beyan ettiklerini, bu nedenle suç vasfının değiştiğini belirterek, tüm sanıklar yönünde adli kontrol hükümlerinin kaldırılması gerektiğini belirtti.HASTANEYE YAKLAŞMAMA ADLİ KONTROLÜAra kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Soykan Kamay ile Muhammet Devran Özel'in 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartını 'haftada bir gün imza atma', diğer 3 sanığın 'haftada bir gün imza atma' adli kontrol şartını da 'Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresine 100 metreden fazla yaklaşmama' adli kontrol şartına çevirerek, duruşmayı erteledi.

 


Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına saldırı davasında sanıklara, hastane çevresine yaklaşmama adli kontrolü
Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına saldırı davasında sanıklara, hastane çevresine yaklaşmama adli kontrolü
Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına saldırı davasında sanıklara, hastane çevresine yaklaşmama adli kontrolü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Hakan Akkaya Kenan Doğulu Türkan Şoray
Spor Mustafa Er Mesut Bakkal Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına saldırı davasında sanıklara, hastane çevresine yaklaşmama adli kontrolü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 12:52:45. #1.16#
title