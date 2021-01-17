Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor
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Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor

17.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:30

Son dakika haberi... Ankara Şehir Hastanesi içindeki aşı odaları Bekleme salonu CoronaVac aşısının hazırlanması Aşının sağlık personeline uygulanması Aşı olan sağlık personeli ile röportaj ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasına devam ediliyor.

Ankara Şehir Hastanesi içindeki aşı odaları

Bekleme salonu

CoronaVac aşısının hazırlanması

Aşının sağlık personeline uygulanması

Aşı olan sağlık personeli ile röportaj ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasına devam ediliyor.

Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor
Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor
Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor
Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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