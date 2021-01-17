Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor
17.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:30
Son dakika haberi... Ankara Şehir Hastanesi içindeki aşı odaları Bekleme salonu CoronaVac aşısının hazırlanması Aşının sağlık personeline uygulanması Aşı olan sağlık personeli ile röportaj ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasına devam ediliyor.
Ankara Şehir Hastanesi içindeki aşı odaları
Bekleme salonu
CoronaVac aşısının hazırlanması
Aşının sağlık personeline uygulanması
Aşı olan sağlık personeli ile röportaj ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasına devam ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk