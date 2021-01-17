Son dakika haber... Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya devam ediyor

Son dakika haberi... Ankara Şehir Hastanesi içindeki aşı odaları Bekleme salonu CoronaVac aşısının hazırlanması Aşının sağlık personeline uygulanması Aşı olan sağlık personeli ile röportaj ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasına devam ediliyor.