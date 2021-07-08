Son dakika haber! Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında müzisyen Zeynep Bastık'ın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında müzisyen Zeynep Bastık'ın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Zeynep Bastık'ın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Zeynep Bastık, kamu spotunda, "Birbirimize kavuşmayı, birlikte gülüp eğlenmeyi o kadar özlemiştik ki... Aşıyla birlikte hayatlarımız tekrar normale dönmeye başladı. Ama tehlike hala geçmiş değil. Lütfen aşılarımızı olalım, aynı sıkıntıları bir daha yaşamayalım." ifadelerini kullandı.

Ünlü müzisyen, oyuncu, sporcu ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen, Candan Erçetin, Cedi Osman, Kıvanç Tatlıtuğ ve Dr. Mehmet Öz yer almıştı.

Çekimleri süren, birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayımlanmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü