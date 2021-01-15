Son dakika haber... Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti.
15.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:29
Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz