Son dakika haber... Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika haber... Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti.

15.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:29
Son dakika haber... Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8314 test pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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