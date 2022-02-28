Son dakika haber: Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25...
AA, Sertaç Bulur - Güncel
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Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.
İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığının 12-18 Şubat verilerine göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1142,95, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.
AA / Sertaç Bulur - Güncel