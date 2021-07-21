Son dakika haber | Sağlık Bakanlığından "kurban etini 24 saat buzdolabında dinlendirin" uyarısı
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Son dakika haber | Sağlık Bakanlığından "kurban etini 24 saat buzdolabında dinlendirin" uyarısı

Son dakika haber | Sağlık Bakanlığından 'kurban etini 24 saat buzdolabında dinlendirin' uyarısı
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilerek tüketilmesi önerildi.

Sağlık Bakanlığınca, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilerek tüketilmesi önerildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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