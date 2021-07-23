Son dakika haber | Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 65 milyonu aştı.
Son dakika haber... Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 65 milyonu aştı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 65 milyonu aştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı