Son dakika haber | Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 65 milyonu aştı.
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Son dakika haber | Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 65 milyonu aştı.

Son dakika haber | Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 65 milyonu aştı.
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Sağlık

Son dakika haber... Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 65 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 65 milyonu aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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Son dakika haber | Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı miktarı 65 milyonu aştı. - Haberler
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