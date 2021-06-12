Son dakika haber! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 33 milyon 247 bin 651'e...

Son dakika haberler: Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 33 milyon 247 bin 651'e ulaştı.