Son dakika haber! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 33 milyon 247 bin 651'e...
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Son dakika haber! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 33 milyon 247 bin 651'e...

Son dakika haber! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 33 milyon 247 bin 651'e...
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Sağlık

Son dakika haberler: Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 33 milyon 247 bin 651'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 33 milyon 247 bin 651'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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Son dakika haber! Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 33 milyon 247 bin 651'e... - Haberler
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