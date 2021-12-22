Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı: Yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz aşı yaptık - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı: Yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz aşı yaptık

Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı: Yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz aşı yaptık
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberine göre SAĞLIK Bakanlığı, 'Az Zamanda Çok İş' etiketiyle yaptığı paylaşımda yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Az Zamanda Çok İş' etiketiyle yaptığı paylaşımda yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından "Bugün 21 Aralık. Yılın en kısa gündüzünü yaşadık ama biz yine 'Az Zamanda Çok İş' yaptık" notuyla yapılan paylaşımda yer alan bilgilere göre; bugün 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 2 milyon 981 bin 484 muayene, bin 424 doğum gerçekleştirilirken, 112 Acil Sağlık Masasına gelen 130 bin çağrı yanıtlandı ve 22 bin vaka ambulanslarla hastanelere taşındı.


Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı: Yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz aşı yaptık

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title