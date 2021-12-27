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Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)

Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)SONUÇLAR AÇIKLANDIÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Açıklamada "16-22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.


Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)

Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)

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