Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı'ndan karantina süresindeki güncellemeye ilişkin açıklama
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Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı'ndan karantina süresindeki güncellemeye ilişkin açıklama

08.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:23
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı'ndan karantina süresindeki güncellemeye ilişkin açıklama

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan karantina süresindeki güncellemeye ilişkin açıklama SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs yakın temaslılarının karantina süresinin güncellemesiyle ilgili, "Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı'ndan karantina süresindeki güncellemeye ilişkin açıklama 

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs yakın temaslılarının karantina süresinin güncellemesiyle ilgili, "Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 'yakın temaslıların karantina süresine' ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi: "Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık  Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir. Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır. Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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