Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı genelgesinden: "Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek"
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Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı genelgesinden: "Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek"

27.10.2020 19:29 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:32
Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı genelgesinden:

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı genelgesinden: "Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek"

Sağlık Bakanlığı genelgesinden: "Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Yener

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