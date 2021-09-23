Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla...
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri