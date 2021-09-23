Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla... - Haberler
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Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla...

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla...

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanlığından 'bebeklere yanlış aşı yapıldığı' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanlığından "bebeklere yanlış aşı yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı
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Haber: Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla... - Haberler
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