Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: " Yaşadığınız ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz"
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: " 16-22 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi?
Sağlık Bakanı Koca: " 16-22 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz".
-İHA-
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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