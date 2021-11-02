Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: " Yaşadığınız ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" - Haberler
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Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: " Yaşadığınız ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: " 16-22 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi?

Sağlık Bakanı Koca: " 16-22 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz".

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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