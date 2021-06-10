Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini...

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini açıkladı.