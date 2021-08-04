Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen Antalya ve Muğla'daki son durumu paylaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgeleri olan Antalya'da 6, Muğla'da ise 10 hastanın tedavilerine devam edildiğini ve toplamda Antalya'da 704, Muğla'da da 450 hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgeleri olan Antalya'da 6, Muğla'da ise 10 hastanın tedavilerine devam edildiğini ve toplamda Antalya'da 704, Muğla'da da 450 hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı. İki şehirdeki toplam can kaybını ise 8 olarak kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Antalya. 704 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 6 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız olmuştu. 46 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlık profesyoneli ile sahadayız. Muğla. 450 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 10 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız olmuştu. 61 Ambulans, 22 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 306 sağlık profesyoneli ile sahadayız" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı