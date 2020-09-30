Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu...

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu yaparken de toplumun görünen veya çıplak gözle görünmeyen çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir.