Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca: "Sputnik V aşısının acil kullanımına onay bugün verildi"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "Sputnik V aşısının acil kullanımına onay bugün verildi" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onayın bugün verildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: "Sputnik V aşısının acil kullanımına onay bugün verildi"

ANTALYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onayın bugün verildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının acil kullanımına onayın bugün verildiğini açıklayarak, "En kısa sürede bu aşı ülkemizde kullanılmaya başlanacaktır. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR